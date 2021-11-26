Владимир Путин заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией
БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.
"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения", - сказал Путин после переговоров.
"Я думаю, здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени", - добавил он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Владимир Путин заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией
В Баку пройдет футбольный турнир среди журналистов, деятелей культуры и участников Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации
Президент Ильхам Алиев: После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне
Опубликован текст совместного заявления Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам переговоров в Сочи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе
Путин: Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: спортсменки из России завоевали золото в синхронных прыжках на батуте
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: гимнасты из США заняли первое место в синхронных прыжках на батуте
Российские спортсмены заняли все призовые места в программе прыжков на двойном мини-батуте на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: Французская гимнастка завоевала "золото" в прыжках на акробатической дорожке
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО)
В Азербайджане объем выданных кредитов сектору энергетики, химии и природных ресурсов сократился на 7%
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: российский гимнаст завоевал золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин
Гимнастка из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте
Президент Ильхам Алиев: Мы характеризуем азербайджано-российские отношения как отношения стратегических партнеров
Спортсмен из Португалии занял первое место в индивидуальных прыжках на батуте в ходе Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: российская гимнастка завоевала "золото" в индивидуальных прыжках на батуте
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве, объявленный в международный розыск
Рискованный "Энуэмент" в Баку. Предупреждение о зависти и славе, о триумфах и физических травмах… (ФОТО)
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в синхронных прыжках на батуте у женщин
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин
Владимир Путин: За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией увеличился на 11%
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе синхронных прыжков на батуте
Президент Ильхам Алиев: С начала деятельности российских миротворцев в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин
В Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным (ФОТО/ВИДЕО)
Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре (ВИДЕО)
Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО)
Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка