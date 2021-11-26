Владимир Путин заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил об обсуждении разблокировки транспортных коридоров между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения", - сказал Путин после переговоров.

"Я думаю, здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени", - добавил он.