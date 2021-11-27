На заседании Совета министров иностранных дел ОЭС поддержано предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что на заседании было поддержано предложение Азербайджана создать Центр чистой энергии государств-членов ОЭС и принято решение о создании этого центра.