АО «Казинформ» присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - АО «Казинформ» присоединилось к проекту "Тюркский Мир" (www.turkic.world) – медиаплатформе, объединяющей новости тюркоязычных государств, созданной по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Договоренность об этом достигнута во время встречи руководителя АМИ Trend Ильгара Гусейнова с вице-министром информации и общественного развития Казахстана Кемелбеком Ойшыбаевым и председателем правления АО «Казинформ» Елдосом Наширали.

Отныне информационные сообщения на платформе Turkic. World будут публиковаться не только на азербайджанском, турецком, кыргызском, русском, английском, туркменском, но и на казахском языке.

АО «Казинформ» - первое ведущее государственное информационное агентство в Республике Казахстан, получившее международный статус. «Казинформ» более 100 лет распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества.

Отметим, что 24 мая сего года в Баку состоялась презентация уникального цифрового проекта Тюркский мир – www.turkic.world. В церемонии презентации приняли участие руководители, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты парламента и представители общественности.

Уникальное программное обеспечение Проекта позволит подключить к созданной медиаплатформе все ведущие СМИ тюркоязычных государств.