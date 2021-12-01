Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы Закира Султанова (версия 2)

Политика 1 декабря 2021 00:08 (UTC+04:00)
Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы Закира Султанова (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу экс-начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закира Султанова, сообщает во вторник Trend.

Судебное следствие в процессе, проведенном под председательством судьи Зейнала Агаева завершилось.

В судебном процессе выступил прокурор. Прокурор потребовал приговорить Закира Султанова к лишению свободы по статьям 179.4 и 313 Уголовного кодекса. Прокурор заявил, что срок уголовной ответственности по статье 313 истек, следует приговорить обвиняемого к 12 годам лишения свободы только по статье 179.4. Кроме того, прокурор заявил, что Минкультуры должно удовлетворить поданный против обвиняемого дополнительный гражданский иск на сумму 5 миллионов 327 тысяч 900 манатов.

Судебный процесс продолжится 6 декабря.

Напомним, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, нанесшие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года, в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова были найдены и изъяты различные заметки о суммах денег, полученных должностными лицами минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Отметим, что Закир Султанов выплатил компенсацию в размере около 6 миллионов манатов, указанную в обвинении.

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