Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета
БАКУ / Trend / - Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.
В публикации отмечается, что посольство Грузии в Азербайджане глубоко опечалено известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы. Посольство выражает глубокие соболезнования правительству, народу братского Азербайджана и семьям погибших.
Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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