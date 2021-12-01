БАКУ / Trend / - Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.

В публикации отмечается, что посольство Грузии в Азербайджане глубоко опечалено известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы. Посольство выражает глубокие соболезнования правительству, народу братского Азербайджана и семьям погибших.

Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)