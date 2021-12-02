ЕС поддерживает меры по налаживанию долгосрочного мира на Южном Кавказе - Верховный представитель

БАКУ /Trend/ - Евросоюз поддерживает меры по налаживанию долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы призываем Азербайджан и Армению придерживаться договоренностей о прекращении огня и готовы оказать поддержку существующим мерам по налаживанию мира в регионе», - сказал он.