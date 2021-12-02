Карабахский конфликт, который продолжался на протяжении почти 30 лет, завершен - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Карабахский конфликт, который продолжался на протяжении почти 30 лет, завершен.
Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, сразу же после завершения конфликта Азербайджан начал крупномасштабную деятельность по восстановлению освобожденных территорий.
"Только в этом году было выделено 1,3 миллиарда из госбюджета. Строится транспортная инфраструктура, культурные и религиозные объекты, разрушенные Арменией в период оккупации, восстанавливаются", - отметил Байрамов.
Он подчеркнул, что все следы оккупации убираются и принимаются меры по возвращению к нормальной жизни на эти территории.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября - Джейхун Байрамов
Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа - Джейхун Байрамов
Госсекретарь США приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении
Азербайджан сможет увеличить свой транзитный потенциал в рамках проекта "Один пояс - один путь" - эксперт
Переговоры, проведенные с Арменией в течение 30 лет, не привели к нужному результату - МИД Азербайджана
Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля заключается не только в дипломатических отношениях - посол
Открытие торгпредства Азербайджана в Израиле - главное достижение двусторонних отношений последнего времени - посол
Если в Азербайджане не распространится омикрон-штамм, то ситуация в стране останется стабильной - врач
В регионах Азербайджана откроются единые координационные центры по обращениям семей шехидов и участников войны
Традиционный благотворительный концерт возвращается на сцену Азербайджанской Государственной Академической Филармонии!
Грузия готова стать платформой для проведения трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией - МИД
На освобожденных землях Азербайджана недавно обнаружено около 160 историко-культурных памятников - министр
Очень трогательный мини-фильм "Ангелы, говорящие глазами" представил ARB Günəş – без слез невозможно смотреть (ВИДЕО, ФОТО)
Заместитель начальника Медицинского Управления Государственного таможенного комитета Исмаил Эфендиев и заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова приняли участие в тренинге ВОЗ (ФОТО)
Состоялось подписание Протокола седьмого заседания Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (ФОТО)
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин более 13 тыс. га освобожденных территорий (ФОТО)
Нидерланды призывают достичь прогресса в вопросе демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
На тертер-геранбойском направлении обнаружено и обезврежено 638 мин - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Вопрос обеспечения энергоэффективности должен быть решен всеми заинтересованными сторонами - замминистра энергетики Азербайджана
В ходе заседания ЮНЕСКО начальник Госслужбы Азербайджана дал адекватный ответ на провокационные заявления Армении (ФОТО)
На Южном Кавказе на данный момент существуют беспрецедентные возможности для мира - Мевлют Чавушоглу
Необходимо правильно и полно информировать общественность о ходе серьезных расследований - Хикмет Гаджиев
ОБСЕ полностью поддерживает возможное развитие отношений стран Южного Кавказа - действующий председатель