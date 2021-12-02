Карабахский конфликт, который продолжался на протяжении почти 30 лет, завершен - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Карабахский конфликт, который продолжался на протяжении почти 30 лет, завершен.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, сразу же после завершения конфликта Азербайджан начал крупномасштабную деятельность по восстановлению освобожденных территорий.

"Только в этом году было выделено 1,3 миллиарда из госбюджета. Строится транспортная инфраструктура, культурные и религиозные объекты, разрушенные Арменией в период оккупации, восстанавливаются", - отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что все следы оккупации убираются и принимаются меры по возвращению к нормальной жизни на эти территории.