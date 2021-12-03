В Азербайджане утверждены изменения в закон об обязательном страховании дипломатов

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях», сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменениям, в случае гибели или получения травм сотрудника дипломатического представительства в результате несчастного случая, лицу будет выплачено страховое возмещение в размере 15 процентов от страховой суммы. Степень травмирования будет определяться по списку, утвержденному ведомством (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

В проекте изменений также отражены вопросы о порядке выплаты страхового возмещения сотрудникам дипломатической службы, проходящим службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана, а также лицам, осуществляющим административно-техническое обслуживание, об определении сферы применения лиц, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана, подлежащих обязательному страхованию и др.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)