Каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы страны направлена на их развитие и повышение благосостояния граждан – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы страны нацелена на их развитие, повышение благосостояния граждан, обеспечение достойных условий жизни для жителей и самых отдаленных, высокогорных сел.

Об этом сказал заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что поездка главы государства в Губинский район - очередной важный вклад в развитие регионов страны.

«Как известно, после победы в 44-дневной войне азербайджанское государство проводит работу по восстановлению и строительству на освобожденных от оккупации территориях. Экономические возможности страны направлены на восстановление Карабаха. С другой стороны, пандемия коронавируса создает определенные экономические проблемы. Несмотря на это, в стороне от развития не остаются и другие регионы страны, там осуществляются крупные инфраструктурные проекты, строятся дороги, социальные объекты. Ни один проект не откладывается. Все это еще раз свидетельствует о том, что в центре политики главы государства находятся вопросы обеспечения достойных условий жизни граждан, повышения их благосостояния», - отметил Керимли.

По его словам, поездки главы государства в регионы страны придают импульс их социально-экономическому развитию.

«В ходе поездки в Губинский район Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда производственных предприятий. Работа этих предприятий, бесспорно, будет способствовать дальнейшему развитию ненефтяного сектора. С другой стороны, это обеспечит новые рабочие места в регионах. Встреча главы государства и членов его семьи во время поездки с местными жителями, искренние беседы с ними, внимание, проявленное к их заботам, показывают, что государство всегда рядом со своими гражданами. Также должны быть отмечена и поддержка и активное участие Фонда Гейдара Алиева в этих созидательных работах, проводимых в регионах», - сказал Сахиль Керимли.

(Перевод: Кямаля Сеидова)