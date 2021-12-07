Важно, чтобы Армения выполнила требования документов, подписанных после 44-дневной войны - Нуман Куртулмуш

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы Армения выполнила требования документов, подписанных после Отечественной войны Азербайджана. Армения должна действовать в интересах армянского народа, а не по указке армянского лобби.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш на совместной пресс-конференции с заместителем председателя - руководителем центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым в Стамбуле.

Куртулмуш подчеркнул важность выполнения требований документов, подписанных после 44-дневной Отечественной войны.

"Мы хотим, чтобы требования подписанных после войны документов были выполнены. Для этого Армения должна действовать в интересах армянского народа, а не по указке армянского лобби, и вносить вклад в мир на Южном Кавказе", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что армянское лобби во Франции и США проживает в реальности, отличной от той, что сформировалась в Армении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)