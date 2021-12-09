Депутат Севиль Микаилова провела в Хачмазе очередную встречу с избирателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова вновь встретилась со своими избирателями, сообщает в четверг Trend.

Регулярно встречаясь с избирателями, депутат в этот раз приняла их в селах Шоллар, Леджет, Ялама и Ханоба.

В ходе встреч Севиль Микаилова подробно поинтересовалась вопросами, поднятыми каждым избирателем, большая часть обращений была решена на месте. Были обсуждены некоторые повседневные вопросы, с которыми встречаются граждане, им были пояснены возможные направления. Жители сел обратились с проблемами, связанными с нехорошими дорогами, газоснабжением, электроснабжением, другими личными бытовыми проблемами. Они особо подчеркнули важность улучшения медицинских услуг.

Севиль Микаилова довела до внимания избирателей, что будут предприняты соответствующие шаги по вопросам, на рассмотрение которых требуется время.

Принявшие участие во встрече избиратели выразили признательность депутату за то, что она, всегда держа под вниманием проблемы, старается их решить.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)