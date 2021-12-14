Информация о том, что Сафар Мехтиев назвал некоторых депутатов мошенниками, не соответствует действительности - председатель Милли Меджлиса
БАКУ / Trend / - Информация о том, что председатель Гостаможенного комитета Сафар Мехтиев в интервью СМИ назвал некоторых депутатов мошенниками, не соответствует действительности.
Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Она сообщила, что Мехтиев прояснил данный вопрос во время телефонного звонка.
"Сафар Мехтиев сообщил мне, что в интервью имел в виду не депутатов, а некоторых чиновников", - сказала Гафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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