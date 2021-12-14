В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО)

Политика 14 декабря 2021 22:00 (UTC+04:00)
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО) - Gallery Image
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО) - Gallery Image
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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