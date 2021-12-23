Азербайджан направил письмо Google в связи с искаженными топонимами своих освобожденных территорий – МИД (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Вопрос о том, что на географических картах сервиса Google Maps, помимо названий освобожденных от оккупации азербайджанских районов, указаны и искаженные топонимы на армянском языке, находится в центре внимания Азербайджана. Азербайджанская сторона продолжает принимать меры по устранению этих искажений.

Об этом сообщила в четверг в ответ на запрос Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, перед компанией Google по дипломатическим каналам поднят вопрос о том, что на географических картах в приложении Google Maps вместе с официальными названиями на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана указаны их искаженные названия на армянском языке.

«Руководству компании направлено письмо об искажении топонимов азербайджанских территорий. Противоположной стороне отправлен перечень официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана», - подчеркнула Абдуллаева.

Она напомнила, что в мае 2021 года на ежегодной сессии Группы экспертов по географическим названиям ООН МИД Азербайджана представил национальный отчет, подготовленный совместно с министерством экологии и природных ресурсов.

«Отчет содержал перечень официально утвержденных и стандартизированных названий 4 589 населенных пунктов на азербайджанском, английском и русском языках, а также названия 125 географических объектов, расположенных на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом. В соответствии с резолюциями, принятыми в рамках Конференции по стандартизации географических названий ООН, недопустимо внесение изменений в стандартизированные географические названия полномочной государственной структурой какой-либо страны недопустимо, и эти изменения не могут быть признаны ООН. Что касается платформы Google Maps, то хочу отметить, что она функционирует по принципу индивидуальных обращений пользователей. С этой точки зрения чрезвычайно важны письменные обращения в компанию граждан и неправительственных организаций. В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания, и продолжают приниматься меры по устранению искажений», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)