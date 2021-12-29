Взамен использованных в Отечественной войне ракет и боеприпасов приобретено новое вооружение – минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Взамен использованных ракет и боеприпасов в Отечественной войне приобретено новое вооружение, которое передано войскам. В настоящее время все соединения и части азербайджанской армии полностью оснащены боеприпасами.

Об этом сказал в среду на пресс-конференции заместитель начальника пресс-службы минобороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает Trend.

По его словам, в воинских частях министерства обороны в эксплуатацию введено около 400 новых объектов военной инфраструктуры различного назначения.

«Строительство ряда объектов продолжается», - добавил Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)