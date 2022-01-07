Представлены предложения в связи с созданием Музея оккупации - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С целью подготовки концептуальных документов в связи с организацией Музея Победы и Музея оккупации под открытым небом в Агдамском, Джебраильском и Физулинском районах сотрудниками Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия совместно с представителями соответствующих органов был произведен осмотр территории и представлены соответствующие предложения в связи с территорией, на которой будет организован Музей оккупации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в данных Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

На основании обращения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Госслужба подготовила и направила по назначению соответствующее заключение в связи с генпланом по Шушинскому, Агдамскому, Физулинскому районам - градостроительной концепцией устойчивого развития по восстановлению и реконструкции территорий.

Также Госслужбой были подготовлены концепция и проекты по восстановлению в городе Агдам археологического памятника Узерликтепе, мечети Джума, комплекса памятников Имарет, мечети села Гияслы, организованы раскопки в поселении Узерликтепе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)