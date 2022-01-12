Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией

Политика 12 января 2022 00:38 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилось с призывом к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией в направлении Кяльбаджарского района.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"С сожалением сообщаем, что 11 января в полдень вооруженные силы Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской границы. В результате снайперского огня противоположной стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии Назаров Аяз Азер оглу.

Мы решительно осуждаем совершение таких провокационных действий, направленных на нарушение основных прав человека, вопреки положениям трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 г. и 26 ноября 2021 г. о полном прекращении боевых действий и всех военных операций между сторонами и требуем, чтобы Армения уважала международно признанную территориальную целостность Азербайджана.

Призываю международные и региональные организации, иностранных омбудсменов и национальные институты по правам человека отреагировать на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права для предотвращения таких действий, которые угрожают прочному миру и развитию".

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