Очередные провокации Армении потерпели фиаско - Анализ

БАКУ /Trend/ - С дневных часов 11 января Армения начала провокации на госгранице с Азербайджаном в направлении Кяльбаджарского района, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий. С 23:20 одиннадцатого января до 05:10 двенадцатого января подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в селах Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также с позиций в направлении сёл Чинарлы и Муганджиг Шамсаддинского района - позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Эсрик Джырдахан Товузского района.

В сообщении минобороны Азербайджана отмечалось, что во всех случаях подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные меры. Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

Обострение Арменией ситуации на границе является очередной военной авантюрой.

Комментируя для Trend вопрос касательно напряженности на границе, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов отметил, что несмотря на поражение в 44-дневной войне и подписание заявления о капитуляции, Армения все еще пытается доказать путем провокаций, попыток целенаправленного обострения ситуации "наличие" у нее "армии".

"Армения, всегда проводившая оккупационную политику, никогда не была сторонницей мира и стабильности. Как известно, с победой Азербайджана в Отечественной войне в регионе сложились новые реалии, новая среда сотрудничества, появились возможности для установления мира и стабильности. Эти вопросы нашли свое отражение в заявлении от 10 ноября 2020 года и в других соглашениях, достигнутых после него. Армения пытается препятствовать претворению в жизнь этих соглашений, однако ей не следует забывать, что независимо от ее желания, эти соглашения будут реализованы", - отметил Гусейнов.

Он добавил, что на свои военные провокации Армения всегда получает достойный ответ со стороны азербайджанской армии: "Вот и на этот раз армянские подразделения, неся потери, вынуждены были отступить".

Как сказал Trend депутат Вугар Искендеров, Армения все еще не хочет извлекать уроков из происходящего.

"Политика террора и военных провокаций может иметь очень печальные последствия для самой Армении. Последняя провокация показывает, что Армения не отказалась от своих намерений. Как подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана, военно-политическое руководство Армении несет прямую ответственность за то, что вместо шагов в направлении нормализации отношений, совершает очередную провокацию на госгранице с Азербайджаном, обостряя ситуацию в регионе", - подчеркнул Искендеров.

Он добавил, что мировое сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы положить конец ее провокациям.

"Как известно, 44-дневная война завершилась сокрушительным поражением Армении, освобождением азербайджанских земель от оккупации. Однако, видимо, эта страна все еще не может отказаться от своей захватнической, провокационной политики. Во всяком случае об этом говорит регулярное нарушение Арменией режима прекращения огня на границе. Военно-политическое руководство Армении полагает, что таким путем чего-то добьется. Если Армения не откажется от подобных действий, то окажется в еще более тяжелом положении", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)