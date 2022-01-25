Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Украины Володимиру Зеленскому

БАКУ /Trend/ - 25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Украины Володимиру Зеленскому.

Глава государства поздравил Президента Украины с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Поблагодарив главу нашего государства за поздравление и добрые слова, Володимир Зеленский отметил, что с удовлетворением вспоминает недавний визит Президента Ильхама Алиева в его страну. Президент Азербайджана выразил главе Украинского государства признательность за гостеприимство, оказанное в рамках визита.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейших двусторонних связях.