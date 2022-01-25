Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран, встретился с министром обороны и поддержки Вооруженных Сил этой страны генерал-майором Мохаммадрезой Гараи Аштиани.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны, перед началом встречи министр обороны генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с различной продукцией военного назначения, представленной в выставочном зале Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран.

Выразив удовлетворение от встречи с гостями в Иране, генерал-майор М.Гараи Аштиани подчеркнул, что религиозные, исторические и культурные связи между нашими народами основаны на дружественных традициях. Иранский министр особо отметил, что развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном является важным фактором.

В свою очередь, выразив благодарность за высокое гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что азербайджано-иранские отношения имеют большую историю и построены на прочных основаниях. Генерал-полковник З.Гасанов пригласил министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран посетить Азербайджан с официальным визитом.

На встрече была высоко оценена деятельность совместной рабочей группы по развитию военного сотрудничества, созданной между Миноборонами Азербайджана и Ирана, а также мероприятия, осуществляемые на основе двустороннего соглашения.

Также состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и Ираном о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-медицинской сферах, организации взаимных визитов экспертных групп и других темах, представляющих интерес.

По итогам встречи между сторонами был подписан протокол.