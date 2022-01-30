Президент Ильхам Алиев: Мир стал другим, мы постепенно привыкаем к новому формату работы, новому формату жизни

БАКУ /Trend/ - Мир уже стал другим, мы постепенно привыкаем к новому формату работы, новому формату жизни, режиму самоизоляции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, в эфире программы "Формула власти" на телеканале "Россия-24" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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