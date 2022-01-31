Президент Ильхам Алиев: В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся дезертирами
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Президент Ильхам Алиев: В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся дезертирами
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)