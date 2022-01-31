Президент Ильхам Алиев: В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся дезертирами

БАКУ /Trend/ - В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся дезертирами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.

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