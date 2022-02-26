Пакистан поддержал инициативу «Ходжалы: Признай ради примирения» (ФОТО)

Сегодня в городе Исламабад, при организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕПЦ Молодежного Форума ОИС) и в партнерстве с посольством Азербайджана в Пакистане и Глобального Стратегического Института по Устойчивому Развитию Пакистана состоялся ряд мероприятий, посвященные 30-летию Ходжалинской трагедии.

Сначала в одной из центральных площадей Исламабада были организованы выставка картин, нарисованных в графическим стиле и фотовыставка, отображающие память о трагедии в Ходжалы.

Затем в здании Государственного Женского Политехнического Университета был проведен информационный семинар, посвященный 30-летию Ходжалинской трагедии. На мероприятии, которое началось чтением аятов из Корана и озвучанием гимнов Пакистана и Азербайджана, выступили председатель Комитета по Исследованиям, Развитию и Планирования Пакистана Шакил Ахмед, Директор Государственного Женского Политехнического Университета Шабана Ариф, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, исполнительный директор Глобального Стратегического Института по Устойчивому Развитию Пакистана Гайсер Наваб.

В своих выступлениях они дали оценку Ходжалинской трагедии как преступление против человечества, рассказали об инициативе «Ходжалы: Признай ради примирения», выдвинутой заместителем директора Мемориального Музейного Комплекса Сребреницы Амрой Бегич, впоследствии сформированную в международную кампанию со стороны ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, о важности присоединения граждан Пакистана к этой инициативе, а также о создании новых благоприятных условий для установления мира в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне.

В другом мероприятии молодежными активистами Пакистана была проведена акция по посадке деревьев в одном из парков города, в честь памяти жертв Ходжалинской трагедии.