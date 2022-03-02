МИД Азербайджана обратился к соотечественникам, пересекающим украинско-польскую границу

БАКУ /Trend/ - Просим граждан Азербайджана, пересекающих украинско-польскую границу, в целях эвакуации информировать посольство Азербайджана в Польше.

Как сообщает Trend, об этом в среду на пресс-конференции сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, на границе с Польшей скопилось большое количество людей.

«В связи с этим их перевозят в другие польские города автобусами, организованными польским правительством. Просим граждан связаться с посольством Азербайджана после пересечения границы и предоставить информацию о своем местонахождении, которая будет учитываться при последующей эвакуации», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)