Российские войска обстреливают в Украине не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру - очевидец

БАКУ /Trend/ - В Украине, помимо военных объектов, российскими войсками подвергаются авиаобстрелу объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сказал Trend в понедельник гражданин Азербайджана Эльчин Оруджев, который на данный момент находится в Украине.

«Оставаться во Львове опасно, так же, как и в других городах, которые подвергаются бомбежке. В Украине, помимо военных объектов, подвергается авиационному обстрелу гражданская инфраструктура, люди находятся в опасности и не всем удается спастись. На момент выезда моей семьи четвертого марта в городе Львов было спокойно, однако, несмотря на это, есть большие риски, что военные доберутся и до Львова. Кроме того, подверглась обстрелу атомная станция, там был пожар, к счастью, она не взорвалась. Моя семья находится сейчас в Варшаве и ждет своего рейса, чтобы эвакуационным рейсом «Азербайджанских авиалиний» их доставили на родину, в безопасное место», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)