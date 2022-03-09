Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений – Комментарий

БАКУ /Trend/ - Планируется очередной визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Этот визит послужит дальнейшему укреплению отношений между двумя братскими странами.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, Азербайджан и Турция – две братские страны, показывающие пример всему миру.

«При этом союз между братскими Турцией и Азербайджаном был оформлен подписанием Шушинской декларации 15 июня 2021 года. Братские отношения между президентами Азербайджана и Турции играют важную роль в выводе связей между двумя странами на самый высокий уровень. Между двумя братскими странами осуществляются многочисленные взаимные визиты. Запланированный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию является следующим историческим событием», - сказал депутат.

Политолог Шабнам Гасанова сказала Trend, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию имеет важное значение также на фоне текущих политических процессов.

«Ратификация Шушинской декларации свидетельствует о наличии правовой основы для одновременного осуществления шагов азербайджанским и турецким государствами. Главное, что есть полная поддержка и понимание значимости этой Декларации со стороны народов обеих стран. То есть мы являемся естественными союзниками. На фоне последней ситуации касательно вопроса подписания Арменией мирного соглашения, думаю, что президенты Азербайджана и Турции более подробно и конкретно рассмотрят этот вопрос. Так как, с другой стороны, идет работа над процессом нормализации турецко-армянских отношений, и этот вопрос однозначно реализуется в координации с Азербайджаном", - сказала она.

Политолог отметила, что Азербайджан и Турция в первую очередь привержены установлению мира и стабильности в регионе, приоритетности принципов международного права в мировых процессах..

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)