Приветствуем проведение первого заседания в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Приветствуем проведение первого заседания в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы для продвижения обсуждений по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и путям обеспечения стабильной ситуации.

Как сообщает Trend, об этом президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель написал во вторник на своей странице в Twitter.

«Это является ощутимым прогрессом после трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - говорится в публикации.