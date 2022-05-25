Стратегическая цель России– превращение Южного Кавказа в зону стабильности – Захарова

БАКУ /Trend/ - Стратегическая цель России – превращение Южного Кавказа в зону стабильности и процветания, содействие этому процессу.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Одна из ключевых задач на этом пути - комплексная нормализация отношений Баку и Еревана, установление прочного мира. Основу усилий на данном направлении составляют трехсторонние договоренности лидеров, о которых мы неоднократно говорили и которые последовательно выполняются. Россия оказывает всестороннее содействие партнерам из Баку и Еревана на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границ, налаживание общественного диалога и разработку мирного диалога», - отметила она.