Вклад Азербайджана как председателя Движения неприсоединения в благосостояние Африки незаменим - посол Египта

БАКУ /Trend/ - Вклад Азербайджана как председателя Движения неприсоединения в развитие благосостояния Африканского континента незаменим.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг посол Египта в Азербайджане Хишам Наги на конференции на тему "Роль Африканского континента в оценке Движения неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Сегодня в новой геополитической реальности необходимо сообща работать над устойчивым развитием не только Африканского континента, но и всего мира. Мы высоко оцениваем успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения", - сказал Наги.

Отметим, что африканские страны, составляющие почти 45 процентов от общего числа государств, входящих в Движение неприсоединения, активно участвуют в продвижении его ценностей и основополагающих принципов.

В качестве действующего председателя Движения неприсоединения Азербайджанская Республика определила Африканский континент в качестве одного из приоритетных регионов, на котором следует сосредоточить внимание в период своего председательства.