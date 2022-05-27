Обнародована повестка сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - 27 мая Милли Меджлис (парламент) проводит свое очередное пленарное заседание.

Как сообщает в пятницу Trend, в его повестку включены следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За отличие в области охраны окружающей среды" (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс, законы "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в законы "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (исключенных из гражданского оборота)", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения", "О борьбе с торговлей людьми" и "О рекламе" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Миграционный кодекс, законы "О пожарной безопасности", "О недрах", "О рыболовстве", "О технической безопасности", "Об охране атмосферного воздуха", "О табаке и табачных изделиях", "О телекоммуникациях", "О племенном животноводстве", "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", "О хлопководстве" и "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обременении движимого имущества" (первое чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)