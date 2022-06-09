США ведут диалог с Азербайджаном и Арменией для поддержки мирного процесса - посол

БАКУ /Trend/ - США ведут диалог с Азербайджаном и Арменией для поддержки мирного процесса.

Об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос корреспондента Trend.

«Мы находимся в диалоге со сторонами для того, чтобы найти пути поддержки достижения мира. Считаем, что прямые контакты имеют большое значение. США могут сыграть важную роль в этом процессе. ЕС проводит очень успешную работу в этом направлении, и мы поддерживаем эту работу. Поддерживаются контакты на уровне лидеров, на уровне глав МИД. Создана рабочая группа по делимитации границ. Открытие коммуникаций имеет большое значение», - сказал посол.