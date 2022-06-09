МИД Азербайджана ответил на высказывания Лаврова

БАКУ /Trend/ - Деятельность созданных Азербайджаном и Арменией комиссий по делимитации преследует цель делимитации государственной границы двух стран, как было и предусмотрено.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, прокомментировав высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в рамках визита в Армению о том, что ситуация с селом Фаррух Ходжалинского района будет рассматриваться в контексте делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

"В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов за пределами азербайджано - армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями временного размещения российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике", - отметила Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)