До 1993 года Азербайджан находился перед угрозами по всем направлениям - Рамиль Усубов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До 1993 года Азербайджан находился перед угрозами по всем направлениям. День национального спасения символизирует начало перехода от хаоса и бесчинств - к стабильности, от политического и экономического кризиса - к развитию, подлинной независимости, к которым привел Азербайджан великий лидер Гейдар Алиев.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что логическим продолжением спасительной миссии великого лидера является великая Победа, достигнутая благодаря Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что от спасения к Победе народ, Вооруженные силы страны, верные наследию Гейдара Алиева, прошли под руководством Президента Ильхама Алиева трудный, ответственный и почетный путь, достойно выполнив историческое завещание великого лидера и положив конец 30-летней оккупации..

"В период до 1993 года существовали серьезные угрозы безопасности по всем направлениям - в военной, политической, экономической, социальной, информационной, экологической, продовольственной и других сферах, в стране, которая только восстановила независимость, не было прочной и стабильной системы безопасности. Наш народ призвал Гейдара Алиева вернуться к руководству с миссией спасения, чтобы обеспечить безопасность в стране. Потому что без безопасности и стабильности не может быть достигнуто развитие, не будет защищена независимость, не будет сформирована государственность. И великий лидер осуществил эту непростую миссию по спасению страны, сделав это главной целью своей деятельности», - сказал Усубов.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев, охарактеризовав оккупацию Карабаха как главную угрозу национальной безопасности, определил в качестве главной цели освобождение исторических территорий страны от армянской оккупации, и эта цель была достигнута. Миссия спасения, осуществленная великим лидером Гейдаром Алиевым, стала прочным фундаментом и успешным началом в процессе создания системы национальной безопасности независимого Азербайджана. А историческая Победа в войне ознаменовала собой достижение конечной цели. Новая военно-политическая реальность, созданная с подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, наряду с реализацией основных целей системы национальной безопасности Азербайджана, положила начало этапу ее более совершенного укрепления в соответствии с вызовами современности. Главой государства определяются новые задачи, направления, цели в концепции безопасности страны. Шушинская декларация имеет в этом контексте особое значение, расцениваясь в качестве одной из прочных основ устойчивости системы безопасности, добавил он.