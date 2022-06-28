Каспийские страны ускорят работу над соглашением по военному взаимодействию

БАКУ /Trend/ - Страны каспийской "пятерки" договорились ускорить работу над соглашением об укреплении мер доверия и военного взаимодействия на Каспии.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД прикаспийских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военное взаимодействие. Подчеркнуто значение сотрудничества в этой сфере. Причем предлагается ускорить работу над соглашением о разработке мер доверия относительно военной деятельности каспийских государств", - сказал Лавров.

Кроме того, стороны подтвердили, что в регионе Каспийского моря исключено присутствие вооруженных сил не каспийских стран.

"И твердо, недвусмысленно подтвержден принцип Конвенции о правовом статусе Каспийского моря о том, что здесь исключено присутствие каких-либо вооруженных сил не каспийских, не прибрежных государств, - отметил Лавров. - Точно так же, как и в сфере мореплавания в целом, включая гражданское мореплавание, решено было в рамках конвенции о правовом статусе Каспийского моря о том, что здесь судоходство осуществляется только судами под флагом одной из каспийских стран. Этот же принцип действует и в отношении входа и выхода из Каспийского моря любого судна. Сегодня мы этот принцип тоже очень четко подтвердили".