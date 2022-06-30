Азербайджан и Иран обсудили вопрос совместного восстановления Худаферинского моста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Сейедом Эзатоллой Заргами.

Как сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, поприветствовав гостя, Керимов отметил, что отношения двух дружественных стран, имеющих древнюю историю, основываются на взаимном доверии. Он также рассказал о важности сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Заргами, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня средства массовой информации играют большую роль в исторически сложившихся и успешно продолжающихся дружеских отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Стороны также высоко оценили восстановление как мусульманских, так и христианских храмов, разрушенных во время оккупации азербайджанских земель, отметили значимость культурной столицы Азербайджана - города Шуша для исламского мира. Также была подчеркнута важность совместного сотрудничества в борьбе с исламофобией, считающейся одной из глобальных проблем.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросу подписания меморандума о взаимопонимании с целью совместного восстановления Худаферинского моста.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)