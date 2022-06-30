Египет хочет стать активным членом парламентской сети Движения неприсоединения - председатель Сената

БАКУ /Trend/ - Египет хочет стать активным членом парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек во время выступления на конференции парламентской сети Движения неприсоединения в Баку.

Он отметил, что сотрудничество между государствами в различных сферах должно усилиться.

«Египет всегда поддерживает решения в направлении установления мира и стабильности. Сейчас как никогда необходимо развивать международное сотрудничество, чтобы отвечать вызовам, стоящим перед миром», - сказал председатель Сената Египта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)