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Египет хочет стать активным членом парламентской сети Движения неприсоединения - председатель Сената

Политика Материалы 30 июня 2022 15:24
Египет хочет стать активным членом парламентской сети Движения неприсоединения - председатель Сената

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Египет хочет стать активным членом парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек во время выступления на конференции парламентской сети Движения неприсоединения в Баку.

Он отметил, что сотрудничество между государствами в различных сферах должно усилиться.

«Египет всегда поддерживает решения в направлении установления мира и стабильности. Сейчас как никогда необходимо развивать международное сотрудничество, чтобы отвечать вызовам, стоящим перед миром», - сказал председатель Сената Египта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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