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Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Индонезией по энергетическому сотрудничеству

Политика Материалы 5 июля 2022 17:31
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Индонезией по энергетическому сотрудничеству

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве".

Как сообщает Trend, согласно указу, утверждается "Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве", подписанный 30 апреля 2021 года в Баку и Джакарте.

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