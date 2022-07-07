На каждой пяди азербайджанской земли, подвергшейся армянскому вандализму, проводятся исследования – ученый-историк

БАКУ /Trend/ - Исследование на тему «Судьба квартала Тепебаши - последнего образца национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в городе Иреван: уничтожение наследия и исторических следов азербайджанского народа в Армении», подготовленное для разоблачения совершенных Арменией преступлений по уничтожению нашего национального и культурного наследия, является очень важным проектом. В 1918 году без согласия азербайджанского народа и проведения референдума Армении были переданы территории площадью девять тысяч квадратных километров в Ереване и его окрестностях. А после оккупации Азербайджанской Демократической Республики советской Россией в 1920 году азербайджанские земли были выставлены на торги, и входящие в ее состав территории площадью 20,8 квадратных километра были переданы Армянской ССР, что является одним из самых тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории Джаби Бахрамов.

По его словам, с этих территорий были стерты все следы азербайджанского наследия.

«Это фашизм в прямом смысле слова. Мы имеем право как с юридической, так и с исторической точки зрения поднять этот вопрос на уровне международного права, и я очень рад, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает очень важные шаги в этом направлении.

Древнему городу Иреван около 520 лет. Он был основан Реван-гулу ханом по приказу основателя государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи. Проведенные исследования показывают, что сегодня на этих территориях, переданных [Арменией] в 1918 году, не обнаружено никаких следов, связанных с Азербайджаном. Остался только квартал Тепебаши, большая часть которого уничтожена. Поэтому многие представители нашей интеллигенции направили обращение в ЮНЕСКО. Обязанностью ЮНЕСКО и других международных организаций является восстановление справедливости и пресечение совершаемого преступления. На территории Азербайджана уничтожены 62 мечети. Но почему эти структуры молчат? Мы полны решимости отстаивать свои права и делаем это. Проводятся исследования в отношении каждой пяди азербайджанской земли, подвергшейся армянскому вандализму. В этом направлении ведется работа, и мировое сообщество будет проинформировано о ней, если даст правовую оценку происходящему. Нам дорога каждая пядь исторических азербайджанских земель. Преступления, совершенные против азербайджанцев, не имеют аналогов в мире. Они [армяне] совершили преступления, чтобы стереть с лица земли наши следы и наследие, но мы предотвратим это», - сказал Бахрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)