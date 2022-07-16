Джейхун Байрамов обсудил с премьером Грузии мирный процесс в регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, Байрамов на встрече отметил, что существующие между Азербайджаном и Грузией традиционные отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства базируются на прочном фундаменте.

Министр подчеркнул, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами, интенсивные взаимные визиты официальных лиц придают положительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В свою очередь, Гарибашвили выразил удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений.

Стороны обменялись мнениями об экономическом, торговом, энергетическом, транспортном и гуманитарном сотрудничестве.

Байрамов, поблагодарив Грузию за организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении, проинформировал о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений с Арменией на постконфликтном этапе.

Гарибашвили приветствовал усилия по достижению мира и отметил, что Грузия поддерживает этот процесс.

Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)