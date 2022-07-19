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Азербайджан передал Таджикистану лицо, находящееся в международном розыске

Политика Материалы 19 июля 2022 18:36
Азербайджан передал Таджикистану лицо, находящееся в международном розыске

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, стороной которых является Азербайджан, Генеральная прокуратура Таджикистана отправила запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджана об экстрадиции Мирзагаевой Махбубы Абдусамиевны, совершившей преступление на таджикской территории, для привлечения ее к уголовной ответственности.

Как сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, Мирзагаева объявлена в международный розыск в связи с появлением обоснованных подозрений в совершении ею мошенничества с причинением особо крупного ущерба.

М.Мирзагаева 19 июля была доставлена в Таджикистан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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