Азербайджан передал Таджикистану лицо, находящееся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, стороной которых является Азербайджан, Генеральная прокуратура Таджикистана отправила запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджана об экстрадиции Мирзагаевой Махбубы Абдусамиевны, совершившей преступление на таджикской территории, для привлечения ее к уголовной ответственности.

Как сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, Мирзагаева объявлена в международный розыск в связи с появлением обоснованных подозрений в совершении ею мошенничества с причинением особо крупного ущерба.

М.Мирзагаева 19 июля была доставлена в Таджикистан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)