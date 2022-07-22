Мы должны сделать все возможное для того, чтобы СМИ доверяли - Мохаммад Талал Абдулкарим

ШУША /Trend/ - Мы должны сделать все возможное для того, чтобы СМИ стали структурой, которой доверяют.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу менеджер по тренингам Института медиа «Аль-Джазира» Мохаммад Талал Абдулкарим на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«В этом отношении на всех нас лежит ответственность. Журналисты - это те, кто пишет историю. Во время своего визита в Баку, в музее мне удалось увидеть азербайджанские газеты, напечатанные за последние 150 лет. Главной причиной того, что они сохранились до наших дней, является их надежность и читабельность», - сказал Абдулкарим.

Отметим, что в городе Шуша проходит первый Международный медиа-форум на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованный Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает корреспондент Trend, мероприятие состоит из четырех панельных дискуссий на такие темы как, трансформация к новому типу журналистики, этика СМИ, перспективы развития международных отношений, а также «След города Шуша в азербайджанской прессе».

В форуме принимают участие представители азербайджанских и зарубежных СМИ, эксперты и официальные лица.