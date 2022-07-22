Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Республикой Корея (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В период с 20 по 23 июля проходит визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Республику Корея. 21 июля прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран с участием делегаций во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым и замминистра иностранных дел Кореи Ё Сын Пэ.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана, в ходе консультаций было выражено удовлетворение состоянием двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей в текущем году, когда отмечается 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений. Состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего развития отношений, сотрудничестве в экономической сфере, в том числе взаимной торговле и увеличении инвестиций, и в частности, о возможном участии корейских компаний в разминировании освобожденных территорий Азербайджана и проводимых на этих территориях масштабных восстановительных и строительных работах. Кроме того, были обсуждены возможности будущего развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, здравоохранения и образования. Также был осуществлен обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

21 июля Эльнур Мамедов встретился с руководителями и журналистами местных медиа-организаций Korea Times, Korea Joongang Daily и Aju Ilbo и ответил на вопросы корейской стороны. 22 июля состоялась встреча с вице-спикером парламента Республики Корея Ким Ен Чжу. В ходе встречи была высоко оценена роль парламентов стран в развитии двусторонних отношений за прошедшие 30 лет, была выражена признательность за открытое и всестороннее сотрудничество со стороны парламента Республики Корея. Также было отмечено, что межпарламентское сотрудничество успешно продолжается не только в двустороннем формате, но и на многосторонней платформе, такой как Международная конференция политических партий Азии (ICAPP).

22 июля замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов встретился также с руководителем рабочей группы по межпарламентским связям в парламенте Республики Корея Со Бьонг-Су. В тот же день состоялась встреча с председателем Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ким Бьонг Кван, в ходе которой прошел обмен мнениями о возможностях импорта азербайджанских товаров на корейский рынок.

Кроме того, замминистра встретился с президентом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Сон Хьюк Санг. В ходе встречи были высоко оценены помощь, оказанная KOICA с 1994 года лицам, которые были вынуждены покинуть родные земли в результате армяно-азербайджанского конфликта, и проекты, реализованные в Азербайджане в последующие периоды, выражена уверенность в том, что сотрудничество с KOICA будет продолжено высокими темпами и в будущем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)