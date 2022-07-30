Турция передала Азербайджану еще 13 машин для механического разминирования (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турция передала Азербайджану еще 13 машин для механического разминирования.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Минобороны Азербайджана переданы еще 13 машин для механического разминирования MEMATT, разработанные турецкой компанией Military Factory and Shipyard Operation (ASFAT). На сегодня число таких машин для механического разминирования, доставленных в Азербайджан, достигло 20", - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)