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В Азербайджане имеются все условия для развития медиа - Кямран Алиев

Политика Материалы 10 августа 2022 10:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане имеются все условия для развития медиа - Кямран Алиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеются все условия для развития медиа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе конференции на тему обеспечения информационной безопасности общества.

По его словам, развитие современных обществ не может рассматриваться без развития медиа.

«С полной уверенностью можно сказать, что медиа в Азербайджане - это уже четвертая ветвь власти. Во время Отечественной войны наши журналисты работали непосредственно на передовой, в то же время они информировали мир о справедливой борьбе Азербайджана», - сказал Кямран Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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