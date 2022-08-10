Между Азербайджаном и Алжиром есть большой потенциал в экономической сфере - министр

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Алжиром существуют хорошие связи на международных платформах. Есть очень большой потенциал в экономической сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой.

Глава МИД отметил, что Алжир на высоком уровне поддерживает инициативы посольства Азербайджана.

Подчеркнув важность осуществления визитов высокого уровня между двумя странами, Джейхун Байрамов высоко оценил участие алжирской делегации в заседании парламентской сети Движения неприсоединения в Баку.

(Перевод: Нубар Кулузаде)