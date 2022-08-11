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Планируются трехсторонние контакты по азербайджано-армянской нормализации – МИД России

Политика Материалы 11 августа 2022 13:59 (UTC +04:00)
Планируются трехсторонние контакты по азербайджано-армянской нормализации – МИД России

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - До конца августа планируется организовать трехсторонние контакты на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Как вы знаете, любые контакты на высшем уровне с участием Президента России комментируются в Администрации Президента. При этом в планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа», - отметил он.

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