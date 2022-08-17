Президент Ильхам Алиев: Дело Муслима Магомаева живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творчестве

БАКУ /Trend/ - Дело Муслима Магомаева живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творчестве.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении на организованном Фондом Гейдара Алиева вечере памяти, посвященном 80-летнему юбилею всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

«Сегодня незабываемый день. Сегодня утром в одном из самых красивых мест нашего города – на бульваре мы открыли памятник дорогому Муслиму. Должен также сказать, что до сих пор на бульваре никаких памятников не было. Первый памятник установлен в честь Муслима, и это естественно, потому что бульвар – сердце нашего города. Он был одним из самых любимых мест и для Муслима. Сегодня этот памятник еще раз свидетельствует о том, как азербайджанский народ любил Муслима и насколько он был достоин этой любви.

Сегодня наши мастера искусств преподнесли нам прекрасный подарок.

Уверен, что каждый, кто послушал этот концерт, получил большое удовольствие. Перед нашими глазами вновь прошел незабываемый облик Муслима. Все, кто его хорошо знал, увидели, каким большим мастером и прекрасным человеком он был.

Я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего концерта. Сегодня с утра мы отмечаем день Муслима. В самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне «Синяя вечность», стоит великолепный памятник Муслиму, олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинство. Я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня «Прощай, Баку», которая сейчас прозвучала, была написана им уже незадолго до его кончины, я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку, в здании Филармонии, и очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью. И как тяжело ему было написать эту песню и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится. И он с нами.

Я хочу поблагодарить наших исполнителей. Сегодня прекрасные азербайджанские голоса, я уверен, покорили всех нас. Это наша гордость. Это говорит о том, что дело Муслима живет, и из поколения в поколение представители нашего народа достигают вершин в творчестве. И мы как Муслимом всю жизнь гордились и гордимся, так гордимся и сегодняшними нашими прекрасными исполнителями.

Конечно, хотел бы особо поблагодарить наших дорогих, любимых гостей, которые прибыли из дружественных стран. Поблагодарить за то, что вы в этот день с нами, поблагодарить за вашу любовь, за ваши воспоминания о Муслиме, за ваше отношение. Сегодня незабываемый день. Мы, еще раз вспоминая нашего дорогого друга, брата, великого сына азербайджанского народа, говорим, что Муслим всегда с нами. И сегодня Нани ханым об этом спела. Уважаемый Вахтанг спел прекрасную песню, посвященную нашей стране, и изумительное попурри. И все наши исполнители, кто сегодня выступал, были вдохновлены образом Муслима. Дай Бог всем здоровья, всем странам, всем народам благополучия. Да здравствует Азербайджан! Спасибо»,- сказал глава государства.