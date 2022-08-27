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В конце месяца состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 27 августа 2022 12:04 (UTC +04:00)
В конце месяца состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении - Хикмет Гаджиев

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ШУША /Trend/ - В конце этого месяца состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

Он выразил надежду азербайджанской стороны на то, что на этой встрече будет согласована организация рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В то же время в конце месяца в Москве встретятся заместители премьер-министров Армении и Азербайджана для обсуждения транспортно-коммуникационных вопросов и делимитации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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