Создан Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии - Распоряжение (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 16:09)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Италии.

Согласно распоряжению с целью расширения работы по пропаганде внутренней и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана постановлено:

- создать Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии

- Кабинету министров Азербайджана поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности Культурного центра.