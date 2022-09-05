Глава МИД Азербайджана встретился с послом Франции в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Азербайджане Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Trend в министерстве, Джейхун Байрамов, сказав, что миссия посла пришлась на очень важный для Азербайджана исторический период, отметил его усилия в направлении развития двусторонних отношений, профессиональный подход. Было подчеркнуто, что продолжение политического диалога между двумя странами, в частности контакты, существующие между лидерами государств, вносят значительный вклад в развитие связей двух стран, в том числе в позитивное решение вопросов. Министр подчеркнул, что продолжается развитие сотрудничества, особенно в гуманитарной, образовательной сферах.

Закари Гросс с удовлетворением отметил деятельность в Азербайджане. Он подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах и отметил возможность продвижения двусторонней повестки по многим направлениям.

Глава МИД с удовлетворением отметил поддержку французской стороны в области разминирования. Он отметил важность разминирования освобожденных территорий с точки зрения их восстановления и ускорения процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, региональные миротворческие усилия и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)